TYB Genel Başkanı Arıcan:

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Çok parlak zekalara sahibiz. Ben gençlerden çok ümitliyim, sizlerin bizlerden çok daha iyi olacağınızı düşünüyorum." dedi.

Arıcan, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Dörtyol Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde düzenlenen "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Bilimsel Minyatür Sergisi"nin açılışına katıldı.

Daha sonra yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Medeniyetimizin Öncü Bilim İnsanları" konulu konferansa konuşan Arıcan, 2019 yılının Cumhurbaşkanlığı himayesinde "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çok değerli bir bilim insanı olduğunu belirten Arıcan, onun çalışma alanları, yaşantısı ve başarıları hakkında bilgi verdi.

Gençlere öğütlerde bulunan Arıcan, "Çok parlak zekalara sahibiz. Ben gençlerden çok ümitliyim, sizlerin bizlerden çok daha iyi olacağınızı düşünüyorum. Ancak bir sorun var, oturup uzun süre çalışmayı sevmiyoruz." dedi.

Konferansa AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Mıstıkoğlu, İSTE Dörtyol Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahattin Gözübenli, öğrenciler ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.