TYB Genel Başkanlığına yeniden Musa Kazım Arıcan seçildi - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliğinde (TYB) Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın yeniden genel başkan seçildiği bildirildi.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'ta gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurul'da belirlenen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını dün TYB Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda, yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.

Buna göre, Genel Başkanlığa Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yeniden seçildi. Genel Başkan Yardımcılıklarına Doç. Dr. Muhammet Enes Kala ve Tarkan Zengin getirilirken, Genel Sekreter Mehmet Kurtoğlu, Genel Mali Sekreter ise Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tuğrul oldu.

Osman Kayaer ve Ali Kılcı, Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenirken, Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir ve Hacı Mahmut Erdemir de yönetimde üye olarak görev yapacak.

Yönetim Kurulu Şeref Üyesi İbrahim Ulvi Yavuz, bu dönemde de Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini sürdürecek.