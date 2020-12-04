TYB İstanbul Şubesi'nden 2021 yılı için "İstiklal Marşı Yılı" önerisi - Son Dakika

TYB İstanbul Şubesi'nden 2021 yılı için "İstiklal Marşı Yılı" önerisi

04.12.2020 16:33
TYB İstanbul Şubesi'nden 2021 yılı için

Türkiye Yazarlar (TYB) Birliği İstanbul Şubesi, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını önerisinde bulundu.

Türkiye Yazarlar (TYB) Birliği İstanbul Şubesi, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını önerisinde bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine armağan ettiği İstiklal Marşı'nın bir bağımsızlık beyannamesi olduğunu belirterek, "Milleti millet yapan bütün değerleri içinde barındıran milli kimliğimizi, manevi değerlerimizi özetleyen İstiklal Marşımız bu toprakların özünden kopmamış herkesin ortak değeridir." dedi.

Bıyıklı, şöyle devam etti:

"Belli zamanlarda iç ve dış müdahalelerle zihin kayması yaşayan toplumuzu toparlayacak yeniden aynı iklimde buluşturacak ruh, milli marşımızda mevcuttur. Yarınlara umutla bakabilmemiz için bu ruhu diri tutmaktan başka seçeneğimiz yoktur. İstiklal Marşı yeni nesilleri besleyerek onlara vatan şuuru, özgürlük bilinci, bayrak sevgisi kazandıracak en güzel kaynak özelliği de taşımaktadır. Küresel güçlerin eliyle sürekli değişen dengelerin ortaya çıkardığı sonuçlar İstiklal Marşı'nın derin manası etrafında kenetlenmemizin şart olduğunu bize sürekli göstermektedir."

İstiklal Marşı'nın aynı zamanda Türkiye'yi 2071'e ve sonrasına taşıyacak bir yol haritası olduğuna işaret eden Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Milletimizin yerini ve yönünü net bir şekilde belirleyen bu görkemli metinden başka bir metne başka bir mutabakata ihtiyacımız yoktur. Bazı tarihlerin sembolik değeri üzerinden yeni bir açılım yapmak imkanını bütün milletler en güzel şekilde değerlendirmektedir. Tarihle talih arasında okumasını bilenler için esrarlı bir bağ vardır. İstiklal tarihimizle istikbaldeki talihimizi birlikte değerlendirerek, İstiklal Marşı'nın yazılışının yüzüncü yılını hakkını vererek değerlendirmek hepimize milli bir ödevdir."

Mahmut Bıyıklı, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından başlatılan "2021 İstiklal Marşı Yılı" olsun çağrısına ülkesine sevdalı herkesin kulak vermesini temenni ettiklerini dile getirerek, "Ayrıca kıymetli aydınlarımızın, sanatçılarımızın, basınımızın güzide mensuplarının da bu milli kampanyaya destek vererek sesimize ses olacaklarına yürekten inanıyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak 2021 İstiklal Marşı Yılı'na kültürel faaliyetler anlamında hazır olduğumuzu da özellikle paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı, İstanbul, Türkiye, Tyb, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TYB İstanbul Şubesi'nden 2021 yılı için 'İstiklal Marşı Yılı' önerisi - Son Dakika


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