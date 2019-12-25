TYB Kayseri Şubesi tiyatro topluluğu 'Kolay Para' oyunu ile sahne alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TYB Kayseri Şubesi tiyatro topluluğu 'Kolay Para' oyunu ile sahne alacak - Son Dakika

TYB Kayseri Şubesi tiyatro topluluğu 'Kolay Para' oyunu ile sahne alacak

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)'nin lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu tiyatro topluluğu, 'Kolay Para' isimli ilk oyununu 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 20: 00'de İl Kültür Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonunda sergileyecek.

TYB Kayseri Şubesi tiyatro topluluğu 'Kolay Para' oyunu ile sahne alacak, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)'nin lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu tiyatro topluluğu, 'Kolay Para' isimli ilk oyununu 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 20: 00'de İl Kültür Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonunda sergileyecek.


Sanatolya tiyatro topluluğu adıyla kendilerini tanımlayan topluluk beş aydır yoğun bir çalışma ile oyuna hazırlandıklarını belirttiler. Komedi tarzında olan oyunu ilk kez sahneye koyacak olan tiyatrocular izleyiciden tam not almak istiyorlar.


Yaklaşık üç yıldır Yazar okulu öğrencilerinden bir tiyatro topluluğu oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek başarılı yönetmen Yusuf Balaban sorumluluğunda genç ve gelecek vadeden bir ekip oluşturduklarını söyledi. Ekibin başka şehirlerde de sahne alması için girişimlerde bulunacakların belirten başkan Tunçbilek, samimi her türlü kültür sanat oluşumlarına her türlü desteği vereceklerini belirtti.


İlk kez sahne alacak topluluk oyunlarını başka illerde de sahnelemek istiyorlar. Alperen Berkkaya, Ebru Türkaslan, Soydan Özkaya, Murat Toplu, Yusuf Balaban, Aybüke Peltek, Firdevs Han, Canberk Aytemur'den oluşan oyuncu kadrosu ile sahne alacak oyuna tiyatro severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Özel öğretim öğretmenliği yapan yönetmen Yusuf Balaban daha önce de çeşitli oyunlar sahnelemişlerdi.


Sahnelenecek oyunun biletleri Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi olan Yoğunburç Kültür Evinden alınabilir. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:51 Kaynak: İHA
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