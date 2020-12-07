TYB'nin "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülü gezi alanında Prof. Dr. Sağlam'a verildi - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) 2019 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" unvanını gezi alanında "Üç Medeniyetin İzinde" kitabıyla kazanan Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'a plaketi takdim edildi.

Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya'nın makamında gerçekleşen törende, Prof. Dr. Sağlam, ödülünü Çelikkaya'dan teslim aldı.

TYB'nin geleneksel hale getirdiği ödül törenlerinden kültür sanat yaşantılarında istifade ettiklerini belirten Kaymakam Çelikkaya, yapılan çalışmayı değerli bulduğunu söyledi.

Ödülü vermenin kendisini gururlandırdığını dile getiren Çelikkaya, Sağlam'a çalışmalarının devam etmesi çağrısında bulundu.

Sağlam da TYB yönetimi ve jürisine teşekkürlerini ileterek, takdir gören eserlerin devamının geleceğini ifade etti.