TYBB Edirne Şubesi'nden Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım'a plaket - Son Dakika

Gerek pandemi gerekse sağlık çalışmalarında Edirne'ye hak ettiği hizmeti verme yolunda çaba sarf eden İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa İshak Yıldırım ve ekibine bugün Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi tarafından plaket verildi.

Sıradan bir ziyaret gibi gerçekleşen ve İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa İshak Yıldırım'ın haberi olmadan düzenlenen plaket töreni sürpriz olarak yapıldı.

Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, başkan yardımcısı Gökhan Tuzladan ve yönetim kurulu üyesi Fikri Ak tarafından takdim edilen plaket İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa İshak Yıldırım'a tüm sağlık çalışanları adına verildi.

Yerel Basın Birliği tarafından bir süre önce alınan karar gereği kentin tanıtımı başta olmak üzere gelişimine ve başarılı çalışmalara imza atan isimlere plaket verilmesi kararı alındığını belirten başkan Erdoğan Demir; pandemi süresince sağlık çalışanlarının sarf ettiği çaba ve emeği gördüklerini ve bu yüzden İl Sağlık Müdürü'ne plaket vermeyi planladıklarını belirterek "Bizler sahada görev yağan basın mensupları olarak sağlık çalışanlarının nasıl bir çaba içinde olduğunu en iyi görenlerdeniz.Bu yüzden dolayı tüm sağlık çalışanları adına sayın müdürümüze plaket ver

me kararı aldık ve bunu bir sürpriz olarak yaptık.Kendisinin de şu an haberi oldu"dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa İshak Yıldırım ise yapılan sürprizden dolayı son derede memnun olduğunu belirterek yaşanan pandemi sürecinde gazetecilerin kamu oyunu doğru bilgilendirmek adına önemli bir görev üstelendiğini belirterek "sizler çok önemli bir görev yapıyorsunuz.Edirne'nin tanınmış,bilinmiş kişilerisiniz.Bu yüzden yazdığınız her şey önemle takip ediliyor.Bunu en iyi aşılama oranlarında ve aşı konusunda topluma yaptığınız bilgilendirmelerde gördük ve görüyoruz"diyerek tüm sağlık çalışanları adına aldığı plaket için teşekkür etti.