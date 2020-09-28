TYBB Edirne Şubesinde Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Ermeni topçularının, Azerbaycan'da Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını görüntülemek isteyen AA ve TRT ekiplerini hedef almasını kınadı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, AA ve TRT ekiplerinin Azerbaycan Karabağ'da görev yaparken Ermenistan ordusunun saldırısından son anda kurtularak, ölümden döndüklerini belirtti.

Saldırıya uğrayan meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Demir, "Ermenistan'ı bu saldırgan ve bölge barışına verdiği zarardan dolayı kınıyoruz. Ermenistan'ın bu saldırgan tavrını bölgede görev yapan Türk gazetecilere karşı kullanması da basın adına üzücü bir durumdur. Umarım bu saldırılar büyümeden sona erer ve Azarbeycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulur." ifadelerini kullandı.