Son Dakika Haberleri: TYÇP başvuruları başlıyor
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TYÇP başvuruları başlıyor

1 saat önce

Batman'da İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 690 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

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Batman'da İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 690 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, yaptığı açıklamada, TYÇP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 290'ı güvenlik, 400'ü temizlik toplam 690 personelin istihdam edileceğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları taşıyan herkesin başvurabileceğini ifade eden Özdemir, istihdam edilecek kişilerin kura ile belirleneceğini söyledi.

Özdemir, "Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde istihdama yönelik bu adımın atılması AK Parti hükümetinin istihdama verdiği önemi bir kez daha göstermiştir. Batman'daki diğer kamu kurumlarında da program kapsamında personel görevlendirilmesi için Bakanlık ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Kura ile belirlenerek istihdam edilecek hemşehrilerime görevlerinin hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Batman, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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