Son Dakika Haberleri: TYÇP ile istihdam edilecekler kurayla belirlendi
Son Dakika Güncel Haber

TYÇP ile istihdam edilecekler kurayla belirlendi

1 saat önce

Karaman'da okullarda 9 ay süreyle geçici olarak istihdam edilecek 276 kişi kura yoluyla belirlendi.

TYÇP ile istihdam edilecekler kurayla belirlendi, System.String[]

Karaman'da okullarda 9 ay süreyle geçici olarak istihdam edilecek 276 kişi kura yoluyla belirlendi.


İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, okullarda 9 ay boyunca hizmet alımı şeklinde istihdam edeceği 200 temizlik ve 76 güvenlik görevlisi alımı için 4 bin 491 kişi başvuruda bulundu.

Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) kapsamında İl Milli Eğitim bünyesindeki merkez ve köylerdeki okullarda istihdam edilecek olan hizmetli alımı için Kazımkarabekir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda kura çekimi düzenlendi.


Kura çekimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, salonda yer bulamayanlar dışarıya kurulan ses sistemi ile kurayı takip etti.


Çekilen kura sonucunda işe girenler, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 9 ay süreyle görev alacak.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak
Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama! Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 15:55:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TYÇP ile istihdam edilecekler kurayla belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]