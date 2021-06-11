TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen üç gün süren Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Marmaris Körfezi'nde özel hazırlanan parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 160 sporcu 5, 7,5 ve 10 kilometrelik parkurlarda kulaç attı.

Şampiyonanın son gününde 10 kilometrelik parkurda yüzen sporcular, madalyanın yanı sıra milli takım kadrosuna girmek için mücadele etti.

18 kişilik milli takıma seçilecek sporcular, 22-25 Temmuz'da Fransa'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

10 kilometre serbest stilde dereceye giren sporcular ve takımları şöyle:

18 yaş kızlar

1- Aleyna Nur Sungur (Kayseri Gençlik Hizmetleri) 2.11.51.53

2- Doğa Babacan (Galatasaray) 2.14.34.53

3- Behresultan Oral (Enka Spor) 2.30.03.05

18 yaş erkekler

1- Batuhan Ecrin Pınar (Altınkulaç Yüzme Spor) 2.01.41.28

2- Hamza Yavuz (Enka Spor) 2.02.43.08

3- Davut Erdoğan (Elit Seva GSK) 2.10.21.20

19 yaş kızlar

1- Ilgın Çelik (TED Mersin Koleji) 2.16.51.06

19 yaş erkekler

1- Polat Uzer Turnalı (Nilüfer Belediye Spor) 2.01.42.40

2- Çağatay Alper Üstününal (Kocaeli Yüzme Kulübü) 2.08.16.24

3- Celal Buğra Yıldız (Kayseri Yüzme Spor) 2.25.02.79

20-30 yaşları arası

1- Doğukan Demir (Ferdi) 2.29.48.99

Dereceye giren sporculara finiş alanında madalyaları törenle verildi.