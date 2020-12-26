TYF Başkanı Erkan Yalçın, gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti - Son Dakika

TYF Başkanı Erkan Yalçın, gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti

26.12.2020 20:17
TYF Başkanı Erkan Yalçın, gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti, System.String[]

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti.

Türkiye Yüzme Federasyonunun Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest yarışında 15.45.29'luk derecesi ile kısa kulvar dünya gençler rekoru kıran sporcumuz Merve Tuncel ve antrenörü Gjon Shyti, Sayın Federasyon Başkanımız tarafından tebrik edildi." ifadelerine yer verildi.

ENKA'nın milli yüzücüsü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.

Merve Tuncel, son olarak 2013 yılında Avustralyalı Chelsea Gubecka'nın kırdığı 15.54.69'luk dünya rekorunu geride bırakmayı başarmıştı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Twitter, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TYF Başkanı Erkan Yalçın, gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'de vakalar artıyor! Ozan Tufan'dan sonra 3 futbolcu daha koronaya yakalandı Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu ABD'de bir kişi, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için lav silahı kullandı 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan zanlı, tutuklandı Trabzon'da bir gol daha! Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında duyurdu: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı. Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı.         
20:14
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi         
19:07
Menemensporlu futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadı Menemensporlu futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadı         
18:49
CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga         
18:09
Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti         
17:31
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak         
17:20
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek         
14:58
46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi 46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi         
14:24
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı         
13:00
Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu         
12:12
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu         
11:46
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 20:26:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TYF Başkanı Erkan Yalçın, gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei