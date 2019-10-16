Son Dakika Haberleri: TYF Denizkızı Kupası'nda heyecan sona erdi
Son Dakika Spor TYF Denizkızı Kupası'nda heyecan sona erdi

TYF Denizkızı Kupası'nda heyecan sona erdi

10 dakika önce

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Denizkızı Kupası Yelken Yarışları Muğla-Fethiye'de gerçekleştirildi.

TYF Denizkızı Kupası'nda heyecan sona erdi, System.String[]

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Denizkızı Kupası Yelken Yarışları Muğla-Fethiye'de gerçekleştirildi.


Optimist Denizkızı Kupası Yelken Yarışları'nda optimist sınıfında Gökova Yelken Kulübü'nden Yağmur Karabulut birinciliği elde ederken Turgutreis Yelken Kulübü'nden Naz Ertekin ikinci ve Era Bodrum Yelken Kulübü'nden Defne Ünaldı üçüncü, Fethiye Belediyespor'dan Kumsal Ulaş üçüncü ve Samsun Yelken Kulübü'nden Gökçe Gümüş oldu.


Optimist Junior sınıfında da Gökova Yelken Kulübü'nden Yağmur Karabulut birinci sırayı aldı. Samsun Yelken Kulübü'nden Ecrin Derbeder ikinciliği, Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Derin Bartan üçüncülüğü, Era Bodrum Yelken Kulübü'nden Derin Değişen dördüncülüğü ve Turgutreis Yelken Kulübü'nden Ezgi Özşeker beşinciliği elde etti. - İSTANBUL

Fethiye, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
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