TYF Federasyon Kupası heyecanı

Bodrum Belediyesi desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TYF Federasyon Kupası'nda heyecan başladı.
Kupada; Optimist sınıfında 56 kulüpten 423 sporcu, Laser 4.7 sınıfında 39 kulüpten 105 sporcu, Laser Radial sınıfında 21 kulüpten 39 sporcu, Laser Standard sınıfında ise 8 kulüpten 19 sporcu mücadele ediyor.
TYF Federasyon Kupası'nın ilk haftası 21 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Kupada ikinci haftada 420-470 sınıfları, Techno 293, RS: One ve RS: X Rüzgar Sörfü sınıfları denize çıkacak. - MUĞLA