TYF Pirat Türkiye Şampiyonası, 13-15 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Pirat Türkiye Şampiyonası, 13-15 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona, pirat sınıf komitesi ve Bayramoğlu Yelken Kulübü tarafından organize edilecek.

Şampiyonada genel, gençler ve kadınlar kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden pirat ekiplerine ödül verilecek.