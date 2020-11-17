TYF Pirat Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlendi

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona, pirat sınıf komitesi ve Bayramoğlu Yelken Kulübü tarafından organize edildi.

Yarışlar sonunda genel ve yerli klasmanda İstanbul Yelken Kulübünden Haluk Suntay ile İrfan Gezici birincilik elde ederken, gençler klasmanında ise Gemlik Yelken Kulübünden Oğuz Konak ile Mehmet Eren Önder ilk sırada yer aldı.