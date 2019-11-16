Son Dakika Haberleri: TYF Türkiye Şampiyonası heyecanı Büyükçekmece'de yaşanacak
Son Dakika Spor TYF Türkiye Şampiyonası heyecanı Büyükçekmece'de yaşanacak - Son Dakika Spor

TYF Türkiye Şampiyonası heyecanı Büyükçekmece'de yaşanacak

6 saat önce

Türkiye Yelken Federasyonu 2019 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan TYF Türkiye Şampiyonası 18-30 Kasım tarihleri arasında Büyükçekmece'de düzenlenecek.

TYF Türkiye Şampiyonası heyecanı Büyükçekmece'de yaşanacak, System.String[]

Türkiye Yelken Federasyonu 2019 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan TYF Türkiye Şampiyonası 18-30 Kasım tarihleri arasında Büyükçekmece'de düzenlenecek.


Büyükçekmece Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşecek şampiyonanın ilk haftasında Optimist, Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard sınıfları mücadele edecek. İkinci haftada ise denize 420, 470, RS: X, RS: One, Techno 293 ve Funboard-Slalom Rüzgar Sörfü sınıfları çıkacak.


Yarış haftalarının ilk günlerinde TYF Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından Türkiye Yelken Federasyonu'nun da desteklediği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık' projesi kapsamında etkinlikler gerçekleştirilecek.


TYF Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Serdar Özkaleli, etkinlikler hakkında, "Amacımız, yelken camiamızı çevre konusunda bilinçlendirmek, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek ve oluşturulan bu farkındalığın yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Yelken camiasının çevreye duyarlı olmasını istediğimiz kadar yarışlarımızın da çevreye duyarlı olmasını amaçlıyoruz. Buna yönelik olarak tek kullanımlık ürünlerin azaltılması için sporcularımıza su mataraları dağıtılması, atıkların sınıflandırılarak toplanmasının sporcu ve antrenörlerimize anlatılması, balık adamlar desteği ile deniz içi temizliği ve çevre temizliği faaliyetlerinde bulunacağız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:41 Kaynak: İHA
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