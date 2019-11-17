TYF Türkiye Yelken Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) düzenlediği TYF Türkiye Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Büyükçekmece Yelken Kulübünün ev sahipliğindeki organizasyonun ilk haftasında optimist, lazer 4.7, lazer radial ve laser standard sınıflarında mücadele olacak. Şampiyonanın ikinci haftasında ise 420, 470, RS: X, RS: One, Techno 293 ile funboard-slalom rüzgar sörfü kategorilerinde yarışlar yapılacak.

İlk hafta yarışlarında ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "sıfır atık" projesi kapsamında etkinlikler gerçekleştirilecek.

TYF Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Serdar Özkaleli, amaçlarının yelken camiasını çevre konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirterek, "Yelken camiasının çevreye duyarlı olmasını istediğimiz kadar yarışlarımızın da çevreye duyarlı olmasını amaçlıyoruz. Buna yönelik olarak tek kullanımlık ürünlerin azaltılması için sporcularımıza su mataraları dağıtılması, atıkların sınıflandırılarak toplanmasının sporcu ve antrenörlerimize anlatılması, balık adamlar desteği ile deniz içi temizliği ve çevre temizliği faaliyetlerinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.