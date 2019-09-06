TYF'ye İzmir'de kamp merkezi tahsis edildi

Türkiye Yelken Federasyonuna (TYF) İzmir'in Urla ilçesinden 29 bin 522 metrekarelik kamp merkezi tahsis edildi.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı yazılı açıklamada, yelken sporunu daha ileriye taşımak, operasyonları daha düşük maliyetlerle gerçekleştirmek ve başarıyı sürdürebilmek için federasyona ait bir kamp merkezinin olmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Federasyona ait bir tesisi baştan planlayarak inşa etmenin en büyük hayalleri olduğunu, bu amaçla uygun arazinin bulunmasının oldukça zaman aldığını ifade eden Akdurak, şunları kaydetti:

"Görüşmeler neticesinde 03 Eylül 2019 tarihinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Urla Kaymakamlığımız ile ortak bir protokol kapsamında Urla'nın İçmeler mevkisinde 29 bin 522 metrekarelik denize sıfır bir arazinin tahsisini almış bulunuyoruz. Bundan sonraki hedefimiz tesisimizin inşaatını en kısa sürede gerçekleştirebilmek ve sizlerin hizmetine sunabilmek. Sonrasında faaliyetlerimizin yoğun olduğu İstanbul ve Muğla'nın yanı sıra diğer bölgelerimize de birer kamp merkezi kazandırmayı amaçlıyoruz."