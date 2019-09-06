Son Dakika Haberleri: TYF'ye İzmir'de kamp merkezi tahsis edildi
Son Dakika Spor Haber

TYF'ye İzmir'de kamp merkezi tahsis edildi

1 saat önce

Türkiye Yelken Federasyonuna (TYF) İzmir'in Urla ilçesinden 29 bin 522 metrekarelik kamp merkezi tahsis edildi.

TYF'ye İzmir'de kamp merkezi tahsis edildi, System.String[]

Türkiye Yelken Federasyonuna (TYF) İzmir'in Urla ilçesinden 29 bin 522 metrekarelik kamp merkezi tahsis edildi.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı yazılı açıklamada, yelken sporunu daha ileriye taşımak, operasyonları daha düşük maliyetlerle gerçekleştirmek ve başarıyı sürdürebilmek için federasyona ait bir kamp merkezinin olmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Federasyona ait bir tesisi baştan planlayarak inşa etmenin en büyük hayalleri olduğunu, bu amaçla uygun arazinin bulunmasının oldukça zaman aldığını ifade eden Akdurak, şunları kaydetti:

"Görüşmeler neticesinde 03 Eylül 2019 tarihinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Urla Kaymakamlığımız ile ortak bir protokol kapsamında Urla'nın İçmeler mevkisinde 29 bin 522 metrekarelik denize sıfır bir arazinin tahsisini almış bulunuyoruz. Bundan sonraki hedefimiz tesisimizin inşaatını en kısa sürede gerçekleştirebilmek ve sizlerin hizmetine sunabilmek. Sonrasında faaliyetlerimizin yoğun olduğu İstanbul ve Muğla'nın yanı sıra diğer bölgelerimize de birer kamp merkezi kazandırmayı amaçlıyoruz."

Türkiye, İzmir, Urla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Toplumsal konuları şarkı yapan Ezhel'in klibi trend listesinden kaldırıldı
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP binası önünde eylem başlatan aile sayısı 11'e yükseldi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:40:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TYF'ye İzmir'de kamp merkezi tahsis edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]