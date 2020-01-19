Tyler Boyd'a izin çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tyler Boyd'a izin çıkmadı - Son Dakika Spor

Tyler Boyd'a izin çıkmadı

6 saat önce

Beşiktaş'ın sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Tyler Boyd'a teknik direktör Abdullah Avcı'nın güveni hala devam ediyor.

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Beşiktaş'ın sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Tyler Boyd'a teknik direktör Abdullah Avcı'nın güveni hala devam ediyor.


Tecrübeli hocanın Süper Lig'den kiralama noktasında taliplileri olan 23 yaşındaki sağ kanadın gidişine onay vermediği ortaya çıktı. Talebesinin kamp performansından memnun olan Avcı'nın, yönetimle yaptığı görüşmede, "Boyd'a ikinci yarıda ihtiyacım olacak, kadroda tutmakta fayda var" dediği öğrenildi.


GENÇLERE YAKIN TAKİP


Beşiktaş U19 Takımı, Sivasspor'u 6-0 mağlup etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakayı teknik direktör Abdullah Avcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi de izledi.


BEŞİKTAŞ'A YENİ SPONSOR


Siyah-beyazlı kulüp, forma kol sponsorluğu için AKSA Jeneratör'le 3 yıllık anlaşma yaptı. Beşiktaş, bu sponsorluktan 6 milyon TL gelir elde edecek. AKSA Jeneratör'ün Vodafone Park'tan loca satın alacağı da gelen bilgiler arasında. (Fanatik)


Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:28 
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