Tyler Boyd Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Tyler Boyd Açıklamalarda Bulundu

13 dakika önce

Beşiktaş'ın Amerikalı kanat oyuncusu Tyler Boyd, takımın performansı ve genel durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Takım olarak kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Boyd " Önceki maçlarımızın hepsini domine ettik" dedi.

Beşiktaş'ın Amerikalı kanat oyuncusu Tyler Boyd, takımın performansı ve genel durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Takım olarak kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Boyd " Önceki maçlarımızın hepsini domine ettik" dedi.

Tyler Boyd Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:21 
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