Tyler Boyd: "Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tyler Boyd: 'Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor' - Son Dakika

Tyler Boyd: "Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor"

6 saat önce

Beşiktaş'ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, tek hayalinin siyah-beyazlı takımda süre almak olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, tek hayalinin siyah-beyazlı takımda süre almak olduğunu söyledi.

Bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boyd, ara transfer döneminde çeşitli teklifler aldığını belirterek, "Geçen sene buraya geldiğimde hayalim, Beşiktaş'ta oynamaktı. Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor. Ocak ayında kesinlikle gitmek gibi bir niyetim yoktu. Burada kalmak, kendimi göstermek ve kanıtlamak istiyorum. Bunu da yapabileceğime inanıyorum." diye konuştu.

Beşiktaş formasını giymenin gurur verici olduğunu aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Benim tek istediğim oynamak. Fırsat bulduğumda bu forma için her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Bu formayı giymek, bu formayı taşımak gerçekten özel ve gurur verici bir durum. Oynadığım pozisyon ne olursa olsun, her zaman elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"Maçların tamamında üstün olan taraf bizdik"

Siyah-beyazlı takımın son haftalarda aldığı başarılı sonuçların ardından iyi bir hava yakalandığına işaret eden Boyd, şunları aktardı:

"Şu anda olumlu bir ruh haline sahibiz ve bunu da önümüzdeki MKE Ankaragücü maçına kesinlikle taşıyacağız. Son birkaç maçımızı analiz ettiğimizde, bu maçların tamamını kazanmayı hak ettik. Üstün performanslar ortaya koyduk. Belki sonuçlar bunu tam olarak yansıtmıyor ama hepsinde üstün olan taraf bizdik. MKE Ankaragücü maçına da bu özgüvenle çıkıp, aynı oyun mantalitesini göstermeye çalışacağız. Yapmamız gereken maç maç ilerlemek, kazanıp üzerine koyarak devam etmek. Son birkaç maçta ortaya harika bir performans koyduk. Bu performansı sürdürürsek, sonuçlar da otomatikman gelecektir. Her maç önemli ve adım adım ilerlemeliyiz."

Aytemiz Alanyaspor maçında forvet arkası oynamasına değinen Boyd, "Her gün sıkı şekilde çalışıyor ve fırsat buldukça kalitemi göstermeye çabalıyorum. Yavaş yavaş süre almaya, yapabileceklerimi göstermeye başladım. Alanyaspor maçında oyun anlamında hoca bana bir özgürlük tanıdı. Buna sahip olmak da önemli bir şey. Ben tamamen şu ana odaklanıyorum. Geçmişi kontrol edemem ve değiştiremem. Şimdiye odaklanarak birçok şeyi yapabilirim." şeklinde konuştu.

"Dualarımı gönderiyorum"

Tyler Boyd, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yaklaşık 1 yıldır Türkiye'de bulunduğunu aktaran ABD'li futbolcu, "Çok zor bir durum. Geldiğim ilk günden bu yana insanlar bana çok sıcak ve olumlu şekilde yaklaştılar. Burayı çok seviyorum ve burada bulunmaktan çok memnunum. Olanlardan dolayı çok üzgünüm. Askerlerin aileleri ve bu durumdan etkilenen herkese destek veriyor, buradan dualarımı gönderiyorum." açıklamasını yaptı.

Tyler Boyd: Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:53 Kaynak: AA
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