Son Dakika › Spor › Tyler Boyd: 'Beşiktaş forması giymek büyük bir gurur' - Son Dakika Spor
Tyler Boyd: "Beşiktaş forması giymek büyük bir gurur"
6 saat önce
Siyah beyazlı formayı giymenin gurur verici olduğunu belirten Boyd, "Her oyuncu oynamak ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ben antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve forma şansı bulduğumda da yüzde 100'ümü veriyorum.
Siyah beyazlı formayı giymenin gurur verici olduğunu belirten Boyd, "Her oyuncu oynamak ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ben antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve forma şansı bulduğumda da yüzde 100'ümü veriyorum. Beşiktaş forması giymek büyük bir gurur." dedi.
N'Koudou ise "Böyle bir atmosferde oynamak çok zor, taraftarlar yok! Çok garip bir durum. Olup bitenler her şeyi etkiledi ama burada önemlşi olan sağlık! Bizler profesyonel olarak sahaya odaklandık ancak konsanrasyon problemleri de olabilir" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:00
Son Dakika Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim