Tyler Boyd: "Beşiktaş forması giymek büyük bir gurur" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tyler Boyd: 'Beşiktaş forması giymek büyük bir gurur' - Son Dakika Spor

Tyler Boyd: "Beşiktaş forması giymek büyük bir gurur"

6 saat önce

Siyah beyazlı formayı giymenin gurur verici olduğunu belirten Boyd, "Her oyuncu oynamak ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ben antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve forma şansı bulduğumda da yüzde 100'ümü veriyorum.

Tyler Boyd:

Siyah beyazlı formayı giymenin gurur verici olduğunu belirten Boyd, "Her oyuncu oynamak ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ben antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve forma şansı bulduğumda da yüzde 100'ümü veriyorum. Beşiktaş forması giymek büyük bir gurur." dedi.


N'Koudou ise "Böyle bir atmosferde oynamak çok zor, taraftarlar yok! Çok garip bir durum. Olup bitenler her şeyi etkiledi ama burada önemlşi olan sağlık! Bizler profesyonel olarak sahaya odaklandık ancak konsanrasyon problemleri de olabilir" şeklinde konuştu.


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim

Son Dakika Haberleri
03:00 Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: "O zaman deseydin elini öperdim ama..."
02:30 İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini: "EURO 2020 ile ilgili her türlü karara uyarım"
01:00 Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına corona virüs nedeniyle ara verildi
00:16 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -1-
00:11 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -2-

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 04:56:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tyler Boyd: "Beşiktaş forması giymek büyük bir gurur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]