Tyler Boyd için kritik gün!
6 saat önce
Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde gözler, takımın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'a çevrildi.
Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde gözler, takımın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'a çevrildi.
Etkisiz performansı sebebiyle kadroda düşünülmeyen genç futbolcu için Ankaragücü'yle kiralama görüşmeleri yapan Siyah- Beyazlılar'ın, bu konuda bugün içerisinde sonuç alması bekleniyor.
Transfer tahtasını dün açtıran Başkent ekibiyle yapılan görüşmelerin bugün noktalanması planlanıyor. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:46
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