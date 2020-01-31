Tyler Boyd için kritik gün! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tyler Boyd için kritik gün! - Son Dakika Spor

Tyler Boyd için kritik gün!

6 saat önce

Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde gözler, takımın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'a çevrildi.

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Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde gözler, takımın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'a çevrildi.


Etkisiz performansı sebebiyle kadroda düşünülmeyen genç futbolcu için Ankaragücü'yle kiralama görüşmeleri yapan Siyah- Beyazlılar'ın, bu konuda bugün içerisinde sonuç alması bekleniyor.


Transfer tahtasını dün açtıran Başkent ekibiyle yapılan görüşmelerin bugün noktalanması planlanıyor. (Fanatik)


Amerika Birleşik Devletleri, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:46 
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