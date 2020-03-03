Tyler Boyd: "Oynarsam yüzde 100'ümü göstereceğim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tyler Boyd: 'Oynarsam yüzde 100'ümü göstereceğim' - Son Dakika Spor

Tyler Boyd: "Oynarsam yüzde 100'ümü göstereceğim"

43 dakika önce

Siyah beyazlıların dünkü idmanında açıklamalarda bulunan Boyd "Tek istediğim oynamak.

Tyler Boyd:

Siyah beyazlıların dünkü idmanında açıklamalarda bulunan Boyd "Tek istediğim oynamak. Fırsat bulduğumda bu forma için her zaman yüzde 100'ümü vereceğim" dedi.


Takımın durumunu "Şu anda olumlu bir ruh haline sahibiz ve bunu da Ankaragücü maçına taşıyacağız" sözleriyle özetleyen 25 yaşındaki futbolcu şehit askerlerle ilgili olarak ise şunları söyledi: Askerlerin aileleri ve etkilenen herkese destek veriyor, buradan dualarımı gönderiyorum.


Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:02 
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