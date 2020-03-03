Tyler Boyd:

Siyah beyazlıların dünkü idmanında açıklamalarda bulunan Boyd "Tek istediğim oynamak. Fırsat bulduğumda bu forma için her zaman yüzde 100'ümü vereceğim" dedi.



Takımın durumunu "Şu anda olumlu bir ruh haline sahibiz ve bunu da Ankaragücü maçına taşıyacağız" sözleriyle özetleyen 25 yaşındaki futbolcu şehit askerlerle ilgili olarak ise şunları söyledi: Askerlerin aileleri ve etkilenen herkese destek veriyor, buradan dualarımı gönderiyorum.



