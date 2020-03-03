Son Dakika › Spor › Tyler Boyd: 'Oynarsam yüzde 100'ümü göstereceğim' - Son Dakika Spor
Tyler Boyd: "Oynarsam yüzde 100'ümü göstereceğim"
43 dakika önce
Siyah beyazlıların dünkü idmanında açıklamalarda bulunan Boyd "Tek istediğim oynamak.
Siyah beyazlıların dünkü idmanında açıklamalarda bulunan Boyd "Tek istediğim oynamak. Fırsat bulduğumda bu forma için her zaman yüzde 100'ümü vereceğim" dedi.
Takımın durumunu "Şu anda olumlu bir ruh haline sahibiz ve bunu da Ankaragücü maçına taşıyacağız" sözleriyle özetleyen 25 yaşındaki futbolcu şehit askerlerle ilgili olarak ise şunları söyledi: Askerlerin aileleri ve etkilenen herkese destek veriyor, buradan dualarımı gönderiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:02
Son Dakika İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı İzmir'e şehit ateşi düştü Radamel Falcao, Copa America'da Kolombiya'nın en büyük umudu olacak