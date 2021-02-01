Tyler Boyd resmen Sivasspor'da - Son Dakika

Tyler Boyd resmen Sivasspor'da

01.02.2021 17:57
Tyler Boyd resmen Sivasspor'da, System.String[]

DG Sivasspor, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u resmen kadrosuna kattı.

DG Sivasspor, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u resmen kadrosuna kattı. Boyd, sezon sonuna kadar Sivaspor forması giyecek.

Ara transfer döneminin son gününde DG Sivasspor, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Tyler Boyd, İstanbul'da Sivasspor Kulübü As Başkanı Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek olan başarılı futbolcu Boyd, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Bu sezon Beşiktaş ile 6 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı. ABD'li oyuncu ekim ayından bu yana kadro dışı olması nedeniyle siyah-beyazlı takımda görev yapamadı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Sivasspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tyler Boyd resmen Sivasspor'da - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

823 yılda bir denk gelen şubat ayı sosyal medyada gündem oldu Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı! Kısıtlamalar dahil masada 5 konu var Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Bahçeli'den, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki: Feci sonunuza yakın durun! ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı
Troyes'in Türk golcüsü Umut Bozok, Lorient'e kiralandı Troyes'in Türk golcüsü Umut Bozok, Lorient'e kiralandı         
18:03
Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti         
17:50
Bağ evinde cansız bedeni bulunan eski muhtarın 'tavuk yemi' kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı Bağ evinde cansız bedeni bulunan eski muhtarın 'tavuk yemi' kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:19
Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
17:03
Manisa'da ölü bulunan 4 gençten biri olan Muharrem Zengin, son yolculuğuna uğurlandı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten biri olan Muharrem Zengin, son yolculuğuna uğurlandı         
16:39
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti         
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti         
15:41
Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı         
15:34
Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı         
14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti         
14:35
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Darbe yapılan Myanmar'da nasıl bir siyasal hayat var? İşte adım adım kaosa götüren süreç Darbe yapılan Myanmar'da nasıl bir siyasal hayat var? İşte adım adım kaosa götüren süreç         
14:18
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 18:25:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tyler Boyd resmen Sivasspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei