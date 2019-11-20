Son Dakika Haberleri: Tyler Boyd şov yaptı! ABD maçında müthiş hareket
Son Dakika Spor Tyler Boyd şov yaptı! ABD maçında müthiş hareket - Son Dakika Spor

Tyler Boyd şov yaptı! ABD maçında müthiş hareket

6 saat önce

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Tyler Boyd, Amerika Milli Takımı ile coştu.

Tyler Boyd şov yaptı! ABD maçında müthiş hareket, System.String[]

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Tyler Boyd, Amerika Milli Takımı ile coştu.


ABD'nin Küba'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçta Boyd, yaptığı asistle dikkat çekti.


Karşılaşmaya yedek başlayan Boyd, 46. dakikada Morris'in yerine oyuna dahil oldu. Boyd, 66. dakikada ise Sargent'in attığı golün asistini yaptı.


Sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Boyd, topuğuyla topu Sargent'e bıraktı ve futbolcuya sadece topa dokunmak kaldı. Tyler Boyd'un bu hareketi ise büyük alkış aldı.


Tyler Boyd'un Beşiktaş'taki ilk röportajını izliyoruz...

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Amerika Birleşik Devletleri, Beşiktaş, Küba, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:46 
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