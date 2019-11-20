Tyler Boyd şov yaptı! ABD maçında müthiş hareket

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Tyler Boyd, Amerika Milli Takımı ile coştu.



ABD'nin Küba'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçta Boyd, yaptığı asistle dikkat çekti.



Karşılaşmaya yedek başlayan Boyd, 46. dakikada Morris'in yerine oyuna dahil oldu. Boyd, 66. dakikada ise Sargent'in attığı golün asistini yaptı.



Sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Boyd, topuğuyla topu Sargent'e bıraktı ve futbolcuya sadece topa dokunmak kaldı. Tyler Boyd'un bu hareketi ise büyük alkış aldı.



Tyler Boyd'un Beşiktaş'taki ilk röportajını izliyoruz...

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