Tyler Boyd'un arka çapraz bağlarında zorlanma meydana geldi

Beşiktaş'ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, dün yapılan antrenmanda sakatlanırken, oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Boyd'un arka çapraz bağlarında zorlanma meydana geldi.

Beşiktaş Kulübü, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda sakatlanan futbolcunun bugün MR'ı çekildi. Yapılan tarama sonrasında arka çapraz bağlarında zorlanma tespit edilen Tyler Boyd'un tedavisine başlandı. - İSTANBUL