Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da - Son Dakika

Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da

Türk Telekom, NBA patentli oyuncu kurucu Tyler Ennis ve forvet Sam Dekker ile sözleşme imzaladı.

Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da, System.String[]

Türk Telekom, NBA patentli oyuncu kurucu Tyler Ennis ve forvet Sam Dekker ile sözleşme imzaladı.

Geride kalan sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, transferde vites yükseltti. Genç isimleri, tecrübeli oyuncularla buluşturarak dinamik bir kadro kurmayı hedefleyen Türk Telekom, önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Bu doğrultuda, Muhammed Baygül'ün sözleşmesini uzatan Başkent temsilcisi, Galatasaray'dan Can Korkmaz'ı, Beşiktaş'tan Samet Geyik'i ve Afyon Belediyespor'dan Erdi Gülaslan'ı transfer etti. Dördüncü transferini, geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi şampiyonu Baskonia'da geçiren Micheal Eric'i alarak gerçekleştiren Türk Telekom, transferde rotasını NBA tecrübesi olan oyunculara çevirdi. Bu doğrultuda oyun kurucu bölgesi için de Tyler Ennis ile anlaşan başken ekibi, forvet pozisyonu için de Sam Dekker ile sözleşme imzaladı.

DEKKER NBA'DE 200 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

2015 NBA draftında Houston Rockets tarafından 18. sıradan seçilen 26 yaşındaki Dekker, kariyerinin devamında sırasıyla Los Angeles Clippers, Washington Wizards ve Cleveland Cavaliers'ta forma giydi. NBA'de oynadığı dönemde toplam 200 maça çıkan 2,06 boyundaki Sam Dekker, bu karşılaşmalarda 5.5 sayı, 3.0 ribaund ve 0.8 asist ortalamasıyla mücadele etti. 2019 yazında rotasını Avrupa'ya çeviren ABD'li basketbolcu, soluğu VTB Ligi takımlarından Lokomotiv Kuban'da aldı. Rus ekibi ile aynı zamanda Eurocup'ta da mücadele eden Dekker, sahaya çıktığı 28 maçta 11.9 sayı, 5.1 ribaund ve 1.5 asist istatistikleri ile takımına katkıda bulundu.

TYLER ENNİS 4 SEZON NBA DENEYİMİ YAŞADI

Kanada'nın Brampton şehrinde 24 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya gelen Tyler Ennis, basketbola da burada başladı. Daha sonra ABD'nin yolunu tutan Ennis, kolejdeki ilk senesinde dikkati üzerine çekti. Kendi konferansında en iyi savunma beşinin yanı sıra en iyi çaylak beşinde de kendisine yer bulan Kanadalı oyun kurucu, 2014 yılının mart ayında NBA draftına katıldı. 2014'te Phoenix Suns tarafından 18. sıradan seçilen Tyler Ennis, 19 Şubat 2015 tarihinde ise Milwaukee Bucks'a takas edildi ve sezonu burada bitirdi. Tyler Ennis, NBA'deki dördüncü sezonuna da Los Angeles Lakers ile başladı ve toplamda 54 maça çıktığı sezonu Lakers ile noktaladı. Ennis, 2018-2019 sezonunda ilk Avrupa deneyimini Fenerbahçe ile yaşadı.

(İHA)

Türk Telekom, Tyler Ennis, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur Beşiktaş'ta denize giren bir kişi, boğularak hayatını kaybetti Radamel Falcao, Beckham'ın takımı Inter Miami'yi takip etmeye başladı İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı "Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı "Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu         
15:23
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti         
14:32
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek         
12:50
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi         
12:23
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri         
11:35
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir         
10:38
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak         
10:21
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm         
10:02
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı         
09:01
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü         
08:33
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi         
07:33
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 18:53:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei