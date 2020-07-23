Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da

Türk Telekom, NBA patentli oyuncu kurucu Tyler Ennis ve forvet Sam Dekker ile sözleşme imzaladı.

Geride kalan sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, transferde vites yükseltti. Genç isimleri, tecrübeli oyuncularla buluşturarak dinamik bir kadro kurmayı hedefleyen Türk Telekom, önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Bu doğrultuda, Muhammed Baygül'ün sözleşmesini uzatan Başkent temsilcisi, Galatasaray'dan Can Korkmaz'ı, Beşiktaş'tan Samet Geyik'i ve Afyon Belediyespor'dan Erdi Gülaslan'ı transfer etti. Dördüncü transferini, geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi şampiyonu Baskonia'da geçiren Micheal Eric'i alarak gerçekleştiren Türk Telekom, transferde rotasını NBA tecrübesi olan oyunculara çevirdi. Bu doğrultuda oyun kurucu bölgesi için de Tyler Ennis ile anlaşan başken ekibi, forvet pozisyonu için de Sam Dekker ile sözleşme imzaladı.

Dekker NBA'de 200 karşılaşmaya çıktı

2015 NBA draftında Houston Rockets tarafından 18. sıradan seçilen 26 yaşındaki Dekker, kariyerinin devamında sırasıyla Los Angeles Clippers, Washington Wizards ve Cleveland Cavaliers'ta forma giydi. NBA'de oynadığı dönemde toplam 200 maça çıkan 2,06 boyundaki Sam Dekker, bu karşılaşmalarda 5.5 sayı, 3.0 ribaund ve 0.8 asist ortalamasıyla mücadele etti. 2019 yazında rotasını Avrupa'ya çeviren ABD'li basketbolcu, soluğu VTB Ligi takımlarından Lokomotiv Kuban'da aldı. Rus ekibi ile aynı zamanda Eurocup'ta da mücadele eden Dekker, sahaya çıktığı 28 maçta 11.9 sayı, 5.1 ribaund ve 1.5 asist istatistikleri ile takımına katkıda bulundu.

Tyler Ennis 4 sezon NBA deneyimi yaşadı

Kanada'nın Brampton şehrinde 24 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya gelen Tyler Ennis, basketbola da burada başladı. Daha sonra ABD'nin yolunu tutan Ennis, kolejdeki ilk senesinde dikkati üzerine çekti. Kendi konferansında en iyi savunma beşinin yanı sıra en iyi çaylak beşinde de kendisine yer bulan Kanadalı oyun kurucu, 2014 yılının mart ayında NBA draftına katıldı. 2014'te Phoenix Suns tarafından 18. sıradan seçilen Tyler Ennis, 19 Şubat 2015 tarihinde ise Milwaukee Bucks'a takas edildi ve sezonu burada bitirdi. Tyler Ennis, NBA'deki dördüncü sezonuna da Los Angeles Lakers ile başladı ve toplamda 54 maça çıktığı sezonu Lakers ile noktaladı. Ennis, 2018-2019 sezonunda ilk Avrupa deneyimini Fenerbahçe ile yaşadı. - İSTANBUL