Tyler1 sadece Üst Koridor oynayarak Challenger aşamasına ulaştı - Son Dakika

Tyler1 ismiyle tanıdığımız Tyler Steinkamp 8 aylık sadece Üst Koridor oynayarak "Challenger" aşamasına ulaşma amacına sonunda ulaşmayı başardı.

40 dakikalık kıyasıya geçen bir LoL maçından zaferle ayrılarak hedefine ulaşan Tyler1 son oyununda Urgot şampiyonu ile oynadı.

Bu zaferden sonra Tyler 17 lig puanı kazandı ve Grandmaster seviyesinde 645 puana çıktı. Bu puana ulaşmasıyla birlikte Tyler Kuzey Amerika Tekli Çiftli derecelisinde ilk 300 oyuncu içerisine girmeyi başardı.

Yayıncı 10. Sezonun sonlarına doğru bu maratona başlamış ve sezon bitmeden Üst Koridor'da Challenger aşamasına ulaşmaya çalışmıştı, fakat 11. Sezonun başlamasıyla bu iddaayı tamamlayamamıştı. Tyler1 daha önce ADC(Saldırı Gücü Taşıyıcısı) ve Jungle(Ormancı) rollerinde Challenger aşamasına ulaştı. League of Legends'in 10. Sezonunda ilk kez Orman oynayarak 6 aylık bir sürede Challenger olmuştu.

Üst Koridor, Orman ve ADC rollerinde çıkılabilecek en üst lige ulaşmayı başaran ünlü Amerikalı yayıncı gelecek hedefinin ise sadece Orta Koridor oynayarak Challenger olmak olduğunu söyledi. Bakalım Tyler1 tüm League of Legends rollerinde en üst aşamaya ulaşan ilk yayıncı olabilecek mi?