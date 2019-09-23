Son Dakika Haberleri: TYP'den faydalanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR'a akın etti
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TYP'den faydalanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR'a akın etti

44 dakika önce

Karabük'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda ve özel güvenlikte 445 kişinin istihdam edileceğini duyurulması üzerine İŞKUR önünde kuyruklar oluştu.

TYP'den faydalanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR'a akın etti, System.String[]

Karabük'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda ve özel güvenlikte 445 kişinin istihdam edileceğini duyurulması üzerine İŞKUR önünde kuyruklar oluştu.


İŞKUR ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarında Yardımcı Hizmetler ve Özel Güvenlik alanlarında istihdam edilecek 445 kişi için başvurular bugün itibariyle başladı. TYP uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde kuyruklar oluşturdu. 5 gün sürecek başvurularda bizzat başvuranların haricinde online portal üzerinden ve ALO 170'ten başvurular yapabilecek. 5 gün sürecek başvuruların sonucunda işe alınacak 445 kişi 8 Ekim 2019 tarihinde noter tarafından yapılacak kura çekimi belirlenecek. Kurayla işe girmeye hak kazanan kişiler 14 Ekim tarihinde işe başlayacak olup 30 Haziran 2020'de sona erecek. Aynı haneden sadece 1 kişinin yararlanabileceği başvuruda ayrıca hane halkının toplam gelirinin asgari ücreti netinin 1.5 katı olan 3 bin 31 TL'yi geçmeyecek.


TYP uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulunan Veysel Gökçe, "Bir aydır falan işsizim. Ailede 6 kişiye bakmakla mükellef olduğum için işsiz kalma gibi bir lüksümüz yok. Mecburen çalışmak zorundayız, her alanı değerlendirmek zorundayız. Ayrıca okulların açılım zamanı olduğu için külfeti oluyor. Bu yüzden çalışma zorunluluğumuz var. Bundan faydalanmak istiyoruz ama nasip kısmet bakalım" dedi. - KARABÜK

Karabük, İŞKUR, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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