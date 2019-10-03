TYP işçileri 15 Ekimde işbaşı yapacak

Adıyaman İş-Kur Müdürü Emin Yücekaya, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişilerin 15 Ekim tarihinde işbaşı yapacağını açıkladı.



İş-Kur'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişilerin kuraları çekildi.



Okullara temizlik görevlisi olarak 700 kişi, güvenlik görevlisi olarak 230 kişi çalışacak. Temizlik görevlisi için 7998 kişi, güvenlik görevlisi için ise 606 kişi başvuruda bulundu.



Kura çekimiyle isimleri belirlenen kişilerin 15 Ekim tarihinde iş başı yapacağını belirten İş-Kur Müdürü Emin Yücekaya, "Kurada ismi çıkan kişiler 15 Ekim tarihinde işbaşı yapacak ve 8,5 ay çalışacaklar" diye konuştu. - ADIYAMAN