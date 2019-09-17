Son Dakika Haberleri: TYP kapsamında 445 kişiye iş imkanı
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TYP kapsamında 445 kişiye iş imkanı

1 saat önce

Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, 445 kişilik kontenjan dahilinde 9 ay süre ile Toplum Yararına Program uygulaması başvurularının 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

TYP kapsamında 445 kişiye iş imkanı, System.String[]

Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, 445 kişilik kontenjan dahilinde 9 ay süre ile Toplum Yararına Program uygulaması başvurularının 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.


İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarında Yardımcı Hizmetler ve Özel Güvenlik alanlarında çalıştırılmak üzere toplam 445 kişilik kontenjan dahilinde 9 ay süre ile Toplum Yararına Program uygulaması başvuruları 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.


Programlara katılmak isteyen ve şartları taşıyanların, Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ve internet üzerinden şahsen müracaat ederek programlara katılmak üzere başvurularını yaptırabilecekleri de kaydedilen açıklamada, " 8 Ekim tarihinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonrası belirlenen 445 kişi, 14 Ekim tarihinde işe başlayacak olup 30 Haziran 2020'de sona erecek. Aynı haneden sadece 1 kişinin yararlanabileceği başvuruda ayrıca hane halkının toplam gelirinin asgari ücreti netinin 1.5 katı olan 3 bin 31 TL'yi geçmeyecek" denildi. - KARABÜK

Karabük, Eylül, İŞKUR, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
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