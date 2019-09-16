Son Dakika Haberleri: TYP kapsamında güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapılacak
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TYP kapsamında güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapılacak

1 saat önce

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Keşan, İpsala ve Enez ilçelerindeki okullara personel alınacak.

TYP kapsamında güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapılacak, System.String[]

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Keşan, İpsala ve Enez ilçelerindeki okullara personel alınacak.

Okullarda görevlendirilmek üzere güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı başvurusu için adaylar İŞKUR Keşan Hizmet Merkezi'ne geldi.

Adaylar Hükümet Konağı önünde yoğunluk oluşturdu. Okullar için 41 güvenlik görevlisi, 107 hizmetli görevlendirilecek.

İpsala, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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