TYP kapsamında işe alınacak 2 bin 208 kişi için noter kurası yapılacak

Diyarbakır'da İŞKUR tarafından 2 bin 208 kişiye iş imkanı sağlayacak 260 gün süreli TYP için yarın saat 10.00'da noter kurasıyla seçme işlemi yapılacağı bildirildi.

İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğünce 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde bin 750 temizlik ve 458 güvenlik görevlisi kontenjanı için 34 proje kapsamında 260 gün süreli açılacak olan TYP'ye yönelik 17 Eylülde başlayan başvurularla ilgili kurum ve yüklenici temsilcilerinin katılımıyla noter kurasıyla seçme işlemi yapılacak. Kura, 6 Ekim saat 10.00'da Diyarbakır İŞKUR İl Müdürlüğüne ait twitter hesabından canlı olarak yayınlanacağı, kura çekimi sonucunda 2 bin 208 kişilik liste oluşturulacağı belirtildi.

Daha önce 8 Ekimde açıklanacağı öngörülen istihdama esas nihai liste noter kurasında ismi çıkan vatandaşların toplum yararına program genelgesinin ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarına yönelik yapılacak incelemelerin sonrasında ilan edileceği, konuyla ilgili olarak toplum yararına program genelgesine İŞKUR web sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi. - DİYARBAKIR