Son Dakika Haberleri: TYP kapsamında işe alınan vatandaşlar kura ile belirlendi
Son Dakika Güncel Haber

TYP kapsamında işe alınan vatandaşlar kura ile belirlendi

47 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere işe alınan 50 kişi kura çekimi ile belirlendi.

TYP kapsamında işe alınan vatandaşlar kura ile belirlendi, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere işe alınan 50 kişi kura çekimi ile belirlendi.


Suşehri ilçesinde İŞKUR üzerinden Toplum Yararı Programı kapsamında (TYP), Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere işe alınan 50 kişi kura çekimi ile belirlendi. Suşehri ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekimine çok sayıda vatandaş katıldı. Noter huzurunda düzenlen çekilişte TYP kapsamında 9 ay süreyle işe alınacak 45 temizlik görevlisi ve 5 güvenlik görevlisi belirlendi. Temizlik görevlisi kura çekimine 706 kişi, güvenlik görevlisi kura çekimine 79 kişi başvurdu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, işe başlayacakların 9 ay süreyle ilçede bulunan okullarda temizlik hizmeti yapacağını söyleyerek, Kura ekiminde ismi çıkanların 14 Ekim 2019 tarih itibariyle işe başlayacaklarını kaydetti.


Yapılan kura çekimlerinde 45 temizlik görevlisinin 35'i bayan, 10'unun ise erkeklere çıktığı öğrenildi.


Ayrıca; Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerine de alınacak olanların çekimleri Suşehri ilçesinde yapıldı. Koyulhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 20, Akıncılar ve Gölova Milli Eğitim Müdürülüğüne 10'ar kişi alındı. - SİVAS

Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Teröre yakınlık duymayız, teröre yakınlık duyana da yakınlık duymayız
13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:54:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TYP kapsamında işe alınan vatandaşlar kura ile belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]