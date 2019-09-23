TYP kapsamında temizlik ve güvenlik personeli alınacak

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul ve kurumlarda toplum yararına programlar (TYP) kapsamında 175 personelin görevlendirileceğini duyurdu.



Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sitesinde yer alan duyuruda, "Görevlendirecek olan adaylardan 50 güvenlik personeli ve 125 temizlik personeli TYP kapsamında çalıştırılacaktır.



Başvurular, 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında İŞKUR Kahta Bürosu veya E-Devlet üzerinden yapılacaktır. 15 Ekim 2019 -30 Haziran 2020 tarihleri arasında görev yapacak olan güvenlik personelleri için 1 Ekim 2019, temizlik personeli için ise 2 Ekim 2019 tarihinde noter huzurunda kurası yapılacaktır. Kura işlemleri, Kahta Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda düzenlenecektir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN