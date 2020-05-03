TYP'li güvenlik görevlileri işlerinde 'süreklilik' istiyor - Son Dakika

TYP'li güvenlik görevlileri işlerinde 'süreklilik' istiyor

RİZE - Rize'de Toplum Yararına Programı kapsamında okullarda görevlendirilen güvenlik görevlileri, iş hayatlarında süreklilik istedikleri için basın açıklaması yaptı.

İŞKUR bünyesinde kura ile Toplum Yararına Programı kapsamında işe alınan özel güvenlik görevlileri, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında okulların tatil edilmesiyle hastanelerde görevlendirildi. Şimdi hastanelerdeki görev süreleri sona eren TYP'li Güvenlik Görevlileri Rize'de basın açıklaması yaparak işlerinde 'Süreklilik' istedi.

Rize'de bir okulun bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde toplanan TYP'li Özel Güvenlik Görevlileri adına konuşan Uğur Yıldız, kendilerine verilen görevleri kayıtsız, şartsız yerine getirdiklerini dile getirerek "Bizler TYP okul güvenlikleri olarak şartlar ne olursa olsun devletimizin bize verdiği görevi vatan aşkıyla yerine getirdiğimiz inancımız tamdır. Gerek hastanelerde, gerekse okullarda ve devletimizin ihtiyaç duyduğu her yerde görevimizi koşulsuz şatsız kabul ettik. Kovid-19 mücadelesinde yüreğimizdeki aile ve evlat özlemini dağlayıp, vatanımız ve milletimiz için görevimizi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yerine getirdik. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı TYP Özel güvenlikler olarak süreklilik talep ediyoruz. Unutmayın, çocuklarınız çocuklarımız, emanetiniz emanetimizdir" ifadelerini kullandı.