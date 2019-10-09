TYP'ye alınacak işçiler dijital kura ile belirlendi

Afyonkarahisar'da Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında İŞKUR tarafından işe alınacak temizlik ve güvenlik görevlilerinin belirlenmesi noter huzurunda dijital kura çekimi ile belirlendi.

Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında okulların temizlik ve güvenliği ile ilgili il genelinde bin 35 kişi işbaşı yaptırılacak.

Afyonkarahisar merkezinde işe alınacak 385 temizlik, 168 güvenlik görevlisi alımı için yaklaşık 4 bin 500 kişi başvuru yaptı.

21 Ekimde işe başlayacak temizlik ve güvenlik görevlilerinin belirlenmesi için Afyonkarahisar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor kompleksi içinde bulunan Tınaztepe Spor Salonunda Afyonkarahisar 6. Noteri Sevil Çakmak tarafından kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi, Afyonkarahisar'da ilk kez Türkiye Noterler Birliğinin dijital kura programı ile gerçekleştirildi. Sistem tarafından yapılan kura ile 168 asil güvenlik görevlisi ile 60 yedek, 385 asil temizlik görevlisi ile 130 yedek isim belirlendi.

Kura çekimini çok sayıda başvuru sahibi ve aileleri izledi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.

Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada TYP alımları ve kura çekimi ile ilgili bilgiler verdi.

Karakaya, Afyonkarahisar merkezindeki alımların kura ile ilçelerdeki alımların ise mülakat ile yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapacak 385 temizlik, 168 güvenlik görevlisi alımını kura ile belirliyoruz. Kura çekimi için İŞKUR olarak ilk kez dijital kura çekimi uygulamasını yaptık. Türkiye Noterler Birliği tarafından geliştirilen kura çekimi 6. Noter tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 bin 500 kişi başvuru yaptı. TYP kapsamında işe alınacak kişiler 22 Ekimde iş başı yapacak. 26 Haziran'a kadar çalışma imkanına kavuşacak."

Karakaya, kurada ismi çıkan kişilerin önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SGK ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden gelir durumları araştırılacağını, daha sonrada İŞKUR tarafından da kontrol edilerek aile geliri 3 bin 30 liranın üzerinde olanların haklarının iptal edileceğini sözlerine ekledi.