Son Dakika Haberleri: TYSD Başkanı Eldem son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel TYSD Başkanı Eldem son yolculuğuna uğurlandı

TYSD Başkanı Eldem son yolculuğuna uğurlandı

3 dakika önce

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Genel Başkanı Birsen Eldem Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TYSD Başkanı Eldem son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Genel Başkanı Birsen Eldem Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TYSD Genel Başkanı Eldem için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Eldem'in ailesi, yakınları ve dernek üyeleri katıldı.

Eski Adalet Bakanı Necat Eldem'in eşi Birsen Eldem'in cenazesi, namazın kılınması ve dua okunmasının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Kocatepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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