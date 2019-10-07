TYSD Başkanı Eldem son yolculuğuna uğurlandı
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Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Genel Başkanı Birsen Eldem Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:50 Kaynak: AA
Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Genel Başkanı Birsen Eldem Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
TYSD Genel Başkanı Eldem için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Eldem'in ailesi, yakınları ve dernek üyeleri katıldı.
Eski Adalet Bakanı Necat Eldem'in eşi Birsen Eldem'in cenazesi, namazın kılınması ve dua okunmasının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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