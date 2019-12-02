Son Dakika Haberleri: TYSD Kars'ta 115 öğrenciye burs desteği veriyor
Son Dakika Yaşam TYSD Kars'ta 115 öğrenciye burs desteği veriyor - Son Dakika

TYSD Kars'ta 115 öğrenciye burs desteği veriyor

6 saat önce

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Kars Şubesi'nden 2019-2020 eğitim öğretim yılında 115 üniversite öğrencisine burs verecek.

TYSD Kars'ta 115 öğrenciye burs desteği veriyor, System.String[]

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Kars Şubesi'nden 2019-2020 eğitim öğretim yılında 115 üniversite öğrencisine burs verecek.


Türkiye Yardım Sevenler Derneği Şube Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, maddi durumları iyi olmayan öğrencilere burs desteği verdiklerini söyledi.


Yıldırım, "Yüz yıl ötesini düşünen devletler eğitim ve öğretimle milletini hür ve bağımsız yaşatacaktır. 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim gören üniversite öğrencilerimizden 115 kişi burs hakkı kazanmıştır. Öğrencilerimizin ödemeleri bugünden itibaren hesaplarına yatırılmaya başlandı" dedi.


Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için bursların önemi büyük olduğunu ifade eden Yıldırım, "Mali destek bulamadığı için her yıl on binlerce öğrencimiz öğrenim hayatını yarıda bırakmak zorun da kalıyor. Yada çok zor koşullarda öğrenimini sürdürmeye çalışıyor. Okuyamayan her öğrenci devletimiz ve milletimiz için büyük bir kayıptır.Yüz yıl ötesini düşünen devletler eğitime önem vermişlerdir. Eğitim ve yardımlaşmanın önemine inanan vatandaşlarımızın ülkemizin yarınları olacak sevgili öğrencilerimize destek olmalarını bekliyorum" diye konuştu.


Öte yandan TYSD Kars Şube Başkanlığı'na burs için müracaat eden ve burs almaya hak kazanan 115 öğrencinin burs ücretleri bankaya yattı. Öğrenciler burs ücretlerinin banka şubesinden çekebilir. - KARS

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:52 Kaynak: İHA
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