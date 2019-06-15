"TYT, düşünme becerisini ölçer nitelikte"

– Üniversitenin kapısını aralayan YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleşti. Uğur Okulları lise bölüm başkanlarının sınava ilişkin yaptıkları değerlendirmede, soruların 'düşünme becerisini ölçer nitelikte' olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10.15'te başlayan sınav, tek oturumda 135 dakika sürdü. TYT'de adaylara 40'ar Türkçe ve matematik, 20 sosyal bilimler (dinden muaf öğrenciler için ekstra 5 felsefe), 20 fen bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5'er tarih, coğrafya, felsefe ile din kültürü ahlak bilgisi, fende ise 7'şer fizik ve kimya, 6 biyoloji sorusu yer aldı.

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Bölüm Başkanları öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS'nin ilk oturumu olan TYT'yi değerlendirdi.

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt:

"2019 TYT, ÖSYM formatına ve müfredata uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınav kapsamının 2019 MEB kazanım açıklamasına uygun hazırlandığı görülmüştür. Tarih dersi sorularının tüm kademelerden, Felsefe dersi sorularının 11'inci sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9 ve 10'uncu sınıf kademesinden ağırlıklı olduğu görülmüştür. Matematik ve Geometri testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulanmış, öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp basit Matematik ve Geometri bilgisi ile yorumlaması istenmiştir. Türkçe önceki yıllarda olduğu gibi paragraf ve parçayı okuma, anlama ve yorumlama üzerine kurulmuştur. Geçen seneden farklı olarak metinlerin daha uzun ama anlaşılır olduğu öğrenciler tarafından belirtilmiştir. Sosyal Bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta sorular sorulmuştur. Fen Bilimleri testi soruları ise geçen yıl da olduğu gibi beklenilen seviyede, temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur."

Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel:

"Sorular bir önceki yıla benzer olup, çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmıştır. İşlem ağırlıklı soru yoktur. Paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerekmektedir. Sorular okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme ve matematiksel olarak ifade etmeye yöneliktir. Geometri sorularında sorunun çözümü için gereken formüller soruda verilmiş olup gerçek hayatla ilişkilendirilmiştir. Sorular, düşünme becerisini ölçer niteliktedir. "

Türkçe Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu

"Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 12 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. TYT'deki dil bilgisi soruları 2018'de olduğu gibi aynı soruda birden çok bilgiyi yoklamak üzere oluşturulmuş. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracaktır fakat paragraf sorularının uzunluğu öğrencilerin zaman kaybına neden olmuş gibi görünmektedir. Dil bilgisi soruları da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabilir ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular değildir."

Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay:

"Fizik sorularında müfredat dışı bir soru olmadığı, temel bilgiler üzerinden okuduğunu anlamaya yönelik bir sınav olduğu görülmektedir. Sınav sorularının işlemden uzak tutulan daha çok öğrenciyi yoruma yönlendiren yargılar üzerine kurulduğu görülmektedir. Sorular 2018 TYT sınavında olduğu gibi 9 ve 10. sınıf müfredatından seçilmiştir. 9. sınıf müfredatından 4 soru, 10.sınıf müfredatından 3 soru sorulmuştur."

Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil:

"Sorular beklenildiği gibi 9 ve 10. sınıf müfredatını içeriyor. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde olduğu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ettiler. Konu dağılımları belli periyotları içerecek şekilde hazırlanmıştır."

Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç:

"Fen Bilimleri testinde yer alan Biyoloji sorularının müfredat kazanımları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Sorular 9 ve 10. sınıf müfredatından eşit sayıda gelmiştir. Soruların nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun, beklenilen düzeyde olduğu görülmüştür."

Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler:

"Coğrafya sorularının ortak müfredatı kapsadığı görülmektedir. Sorular 9 ve 10. sınıf kazanım ve konularını kapsayacak şekilde dağıtılmıştır. 9. sınıf kazanımlarından 2 adet, 10. sınıf kazanımlarından 3 adet soru yöneltilmiştir. Sınav kapsamı, MEB'in 2019 YKS sınav kapsamıyla ilgili yaptığı kazanım sadeleştirme açıklamasıyla da örtüşmektedir. Düzenli olarak çalışan, harita okur-yazarlığı iyi olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği soruları içermektedir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru da bulunmamaktadır."

Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün:

"Sorular müfredata uygundur. Ağırlıklı olarak öğrencinin yorum gücünü ölçen sorular sorulmuştur. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Tarihte temel kavramları doğru yorumlayabilme, neden sonuç ilişkisi kurma, tarihi sözlerden yararlanarak analiz yapabilme yetisi ölçülmüştür. 5 tarih sorusu değerlendirildiğinde; 1 tane İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, 1 tane Osmanlı Tarihi, 1 tane Türk-İslam Tarihi ve 2 tane TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersiyle ilgili soru gelmiştir. Osmanlı Tarihi ile ilgili olan Divan-ı Hümayun sorusu diğer sorulara göre daha fazla bilgi düzeyini ölçecek nitelik taşımaktadır. İnkılap Tarihi'nden gelen 1 soru bilgiye dayalı yorum sorusudur. Sınav, konulara hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayan ve akıl yürüten öğrencilerin yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesine sahiptir."

Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç:

"Felsefe TYT soruları 11. Sınıf MEB Felsefe müfredatı kapsamındaki konulara uygundur. Sorular, öğrencinin paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak yorum yapıp, akıl yürütmeyi gerektiren bir sınavdır. Zorluk düzeyi önceki yıllardaki TYT sınavlarıyla benzer seviyede olup beklenildiği gibidir. 2019 Din Kültürü TYT soruları MEB Din Kültürü müfredatı kapsamındaki konulara uygundur. Bir tane doğrudan kavram sorusu olup diğer sorular, yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk düzeyi önceki yıllardaki TYT sınavlarıyla benzer seviyede olup beklenildiği gibidir."

Yarın ise YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

- İstanbul