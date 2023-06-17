TYT sınavına geç kalan öğrenciler hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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TYT sınavına geç kalan öğrenciler hüngür hüngür ağladı

17.06.2023 13:32

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumunu 4 dakika ile kaçıran genç kız, kapının kapalı olduğunu görünce olduğu yere adeta yığıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı, diğer veliler teskin etmeye çalıştı. Sınavı 2 dakikayla kaçıran bir başka genç kız için de veliler kapıdaki görevlilerden yardım talep etti. Uzun süre dil dökülen görevliler kapıyı açma konusunda ikna edilemedi.

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına geç kalanlar damgayı vurdu. Sınavı 4 dakika ile kaçıran bir genç kız, kapının kapalı olduğunu görünce olduğu yere yığılıp gözyaşlarına boğuldu. "1 saat öncesinden evden çıktım, 1 yılım gitti" diyerek ağlamaya devam eden genç kızı, diğer veliler teselli etmeye çalıştı. Bir başka genç de sınava giriş saatini başlama saatiyle karıştırınca 5 dakika gecikti. Son saniyelerle kapıdan içeriye girenleri ise veliler alkışladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve adayların başarısına göre öğrenim görecekleri üniversiteyi belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu TYT, tüm Türkiye'de saat 10.15 itibariyle başladı. Adaylar, sınava saatler öncesinden Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'ndeki fakültelere aileleriyle birlikte geldi. Yoğun trafiğin oluştuğu kampüs içerisinde, bazı adaylar sınava geç kaldı, bazıları da son saniyelerle kapıdan içeri girmeyi başardı.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sınavı 4 dakika ile kaçıran genç kız, kapının kapalı olduğunu görünce olduğu yere adeta yığıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı, diğer veliler teskin etmeye çalıştı. Sınavı 2 dakikayla kaçıran bir başka genç kız için de veliler kapıdaki görevlilerden yardım talep etti. Uzun süre dil dökülen görevliler kapıyı açmadı.

KAPIDAN GİRİŞİ 10.15 ZANNETTİ

Sınavı 5 dakika ile kaçıran Furkan Altun da, içeriye alınmayan gençlerden oldu. Sınava giriş saatini 10.15 zannettiğini belirten Altun, "10.15 zannetmiştim. Bana 10.00'da kapanacağıyla ilgili kimse bu bilgiyi vermedi. 5 dakika gecikmiş oldum. Turizm okumayı düşünüyordum. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Trafiğe takıldım" dedi.

"GENÇLERİN 1-2 DAKİKA GEÇ KALMASI 1 YILINA MAL OLUYOR"

Çocuğunu sınava getiren velilerden Mete Yeğen, "Tüm sınava giren gençlere başarılar diliyorum. Gençlerin 1-2 dakika geç kalması 1 yılına mal oluyor. Çok üzücü bir durum. Trafik ve park yeriyle yaşanan sorunlardan dolayı gençler geç kaldı. Geç kalan bir kardeşimizi teselli etmeye çalıştık. Kendi çocuğumuzun başına geldiğini düşünürsek çok üzücü bir durum. Kolay değil, Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (14)
  • Zeynep Yedidağ: Üsküdar merkezde yaşıyoruz.Kızım da burdaki okullardan birinden mezun ancak sınav yeri olarak 25 durak ötede bir okul seçilmiş!Neden acaba!!! Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Boyle bir sınava geç kaliyorsa zaten bu öğrencidede ,ailesindede okuma,okutma gibi bir dert yoktur. Cevap Yaz 28 9 Yayından Kaldır
  • Kaan Arslan: Öncelikle çocuklarımızın ev adresine en yakın yani yürüme mesafesinde okullarda sınav olması gerekir seçim gibi Bütün öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum notlarını yüksekte tuttukları için yüksek not öğrenmeye teşvik eder sağolun varolun iyiki varsınız Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Eğitim TYT sınavına geç kalan öğrenciler hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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