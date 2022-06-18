TYT sınavına girecek öğrenciler kendinden emin - Son Dakika
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TYT sınavına girecek öğrenciler kendinden emin

18.06.2022 09:56

- TYT sınavına girecek öğrenciler kendinden emin 3 milyon 243 bin 425 aday ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne girecek öğrencilerin büyük çoğunluğu sınav heyecanı yaşamadığını ve kendin emin olduğunu söyledi.

- TYT sınavına girecek öğrenciler kendinden emin

ANKARA - 3 milyon 243 bin 425 aday ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne girecek öğrencilerin büyük çoğunluğu sınav heyecanı yaşamadığını ve kendin emin olduğunu söyledi.

Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek. 3 milyon 243 bin 425 adayın geleceğini belirlemek için iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulacağı sınavın ilk oturumu olan ve 165 dakika sürecek Temel Yeterlilik Testi saat 10.00'da başlayacak.

Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrenciler arasında heyecanlı olanlar varsa da büyük bir çoğunluğu bu heyecanı yaşamadığını ve kendinden emin olduğunu dile getirdi. Sınavdan önce çocuklarının sınav heyecanını yenmesi için yanlarında bulunan veliler ise öğrencilerden daha heyecanlı.

İkinci kez YKS'ye girecek kızını beklerken kamp sandalyeleri ile okulun önünde bekleyen veli Ayşegül Özsar Baytemir, "Kamp sandalyesiyle geldik. Süreç uzun olduğu için. Kızımız sınava girecek bugün. İstediği yeri kazanacağından çok eminim. Kendisi de emin sanıyorum. İnşallah hiçbirinin emekleri boşa gitmesin" dedi.

İlk kez YKS'ye girecek öğrenci Aslı, hedefinin hukuk fakültesi olduğunu belirterek, "Umarım istediğimi yaparım. Heyecanım orta seviye. Onun da sınav başlayınca geçeceğini düşünüyorum. Gerçekten elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Babam burada bugün" diye konuştu.

YKS'ye ilk kez giren 2004 doğumlu Ali, heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Ben hukuk istiyorum. Bütün sene bayağı bir çalıştım aslında. Karşılığını alacağım inşallah. Yıl boyunca eğlendim ama yine de stresliyim şu an. Çalıştım illa" ifadelerini kullandı.

Moleküler Biyoloji ve Genetik hedefleyen Göktuğ Kunaç, "İlk girişim bu yıl. Hiç heyecanlı değilim. Rahatım. Moleküler Biyoloji ve Genetik hedefliyorum. Bu seneden beri istiyorum bu bölümü. İyi geçti. Çalıştım ama eğlenceden feragat etmedim ama. Sıkılınca saldım. Çok kasmadım. Rahatım. Heyecanlı da değilim. Başaracağım zaten. Başaramayacağım ihtimalini düşünmüyorum" dedi.

İlk defa sınava gireceği için heyecanı olmadığını dile getiren Arda Bayan, "Girip çıkalım. Şekerimi alayım. Kalemimiz varmış bedava onu alayım diye geldik. Mühendislik hedefliyorum ama olmazsa da sağlık olsun. Hazırlandım diyemem tam. Dershane vardı ona gittim geldim. Ailemden bir baskı olmadı. Onlar da en kötü sanayiye gidersin dedi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Genetik, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TYT sınavına girecek öğrenciler kendinden emin - Son Dakika

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