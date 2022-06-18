TYT'ye geç kalanlar kapıdan döndü - Son Dakika
Üye Girişi

TYT'ye geç kalanlar kapıdan döndü

18.06.2022 21:58
TYT'ye geç kalanlar kapıdan döndü

TYT'ye geç kalanlar kapıdan döndü Kimisi "Çantamda para var bırakamam" dedi, kimisi de demir korkuluklardan atlayarak girmeye çalışırken polise yakalandı YKS'nin ilk oturumu olan TYT'YE geç kalanlar kapıdan döndü.

TYT'ye geç kalanlar kapıdan döndü

Kimisi "Çantamda para var bırakamam" dedi, kimisi de demir korkuluklardan atlayarak girmeye çalışırken polise yakalandı

İSTANBUL - YKS'nin ilk oturumu olan TYT'YE geç kalanlar kapıdan döndü. Bahçelievler'de sınava geç kalarak sinirlerine hakim olamayan bir öğrenci, "Çantamda param var nasıl bırakayım" dedi, demir korkuluklardan geçmeye çalışan gençler ise polise yakalandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan ve bugün sabah gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi için adayların içeriye girişleri saat 10.00'da sona ermişti. Bahçelievler Anadolu Lisesinde sınava girecek olan bazı öğrenciler, içeriye giriş saatini kaçırınca, görevlilerle aralarında tartışma çıktı.

"2 trilyon param var hesapta kime bırakayım"

Sınav girişi için okul önüne gelen kız öğrenci, içeriye giremeyince çantasını bırakıp geri geldi. Sınav giriş saatini kaçırınca da güvenlik görevlileri, genç kızın okula girmesine müsaade etmedi. Bunun üzerine genç kız sinirlerine hakim olamayarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların sessiz olması yönünde uyarması üzerine genç kız, "2 trilyon param var hesapta, kime bırakayım" diyerek bağırdı. Sınava giremeyen genç kız daha sonra okulun önünden ayrıldı.

Demirlerin üzerinden atlayan gençler polise yakalandı

Sınav giriş saatini kaçıran bazı gençler ise, okulun önündeki demir korkuluklardan atlayarak içeriye girmeye çalıştı. Bina girişinde yakalanan gençlerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri adayları, okulun dışarıya çıkarmasıyla gerginlik sona erdi.

YORUMLAR
500
Kangal köpeği sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi Kangal köpeği sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi İslahiye'de YKS heyecanı İslahiye'de YKS heyecanı
Kaynak: İHA

Bahçelievler, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TYT'ye geç kalanlar kapıdan döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 22:05:52. #1.13#
SON DAKİKA: TYT'ye geç kalanlar kapıdan döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement