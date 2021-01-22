Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün 21.01.2021 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor -Fenerbahçe Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Georgios Tzavellas'ın 21.01.2021 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Alanyasporlu futbolcu Georgios Tzavellas 'kural dışı hareketi', Sivasspor da 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Tzavellas ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı