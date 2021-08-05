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TZD Başkanı Demirtaş, orman yangınları için acil müdahale planı hazırlanmasını istedi - Son Dakika

TZD Başkanı Demirtaş, orman yangınları için acil müdahale planı hazırlanmasını istedi

05.08.2021 15:25
TZD Başkanı Demirtaş, orman yangınları için acil müdahale planı hazırlanmasını istedi, System.String[]

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, orman yangınlarıyla mücadele için acil müdahale planı hazırlanması çağrısında bulundu.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, orman yangınlarıyla mücadele için acil müdahale planı hazırlanması çağrısında bulundu.

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Ege ve Akdeniz bölgelerinin ormanlık kesimlerini kaplayan yangınların Türkiye'de bu yıl etkili olan kuraklıkla da yakından ilişkili olduğunu kaydetti.

Küresel ısınma ve ona bağlı iklimsel dengesizliklerin yol açtığı sorunların, tarımsal üretimi de olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Demirtaş, "Veriler ve araştırmalar ışığında ülkemizde yaşanan kuraklık, yangınlar, sel ve hortum felaketlerinin önümüzdeki yıllarda daha sık görüleceğini, bu durumun tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkiler yapacağını ve gıda fiyatlarının yükselmesine neden olacağını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş, gelecek yıllarda da doğal koşulların yol açtığı yangın, kuraklık ve sel gibi felaketlere hazırlıklı olunması gerektiğinin ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu durum için önlemler iki ayrı paket halinde ele alınmak durumundadır. Birinci paket, kuraklık ve yangınlardan etkilenecek alanların doğal özelliklerinin koruyacak önlemleri içermelidir. Bu önlemlerin başında, ormanlık alanların korunması ve yaygınlaştırılması, yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasında yangına ve kuraklığa dayalı ağaç ve bitki türlerine ağırlık verilmesi, su kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesi gelmektedir."

"Acil müdahale planı hazırlanmalı"

Yangın, sel gibi doğal felaketlere anında müdahaleyi gerçekleştirecek ekiplerin oluşturulması, eğitilmesi ve bu müdahale sırasında kullanılabilecek uçak ve helikopterler de dahil tüm araçlarla donatılmasının acil bir zorunluluk olduğuna işaret eden Demirtaş, ormanlardan geçen enerji nakil hatlarının oluşturduğu risklere karşı da acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi. Demirtaş, "Yangınlara hızlı ve etkili bir biçimde müdahale edebilmek için bir acil müdahale planı hazırlanması gerekliliği açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu planın hazırlanmasında kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliği yapmalı ve alınacak önlemlerin özel çıkarlar nedeniyle etkisiz kılınması mutlaka önlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Ziraatçılar Derneği, Türkiye, Sel, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TZD Başkanı Demirtaş, orman yangınları için acil müdahale planı hazırlanmasını istedi - Son Dakika


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