Son Dakika Haberleri: TZD: Tarıma gerekli kaynak ayrılmıyor

TZD: Tarıma gerekli kaynak ayrılmıyor

1 saat önce

Finansmanın tarım sektörünün en önemli sorunu olduğunu vurgulayan TZD Başkanı Demirtaş, Tarım Kanunu'nda belirtilmesine rağmen, tarıma her yıl bütçeden ayrılan kaynağın yasal sınırın bir hayli altında kaldığını dile getirdi.

TZD: Tarıma gerekli kaynak ayrılmıyor, System.String[]
Finansmanın tarım sektörünün en önemli sorunu olduğunu vurgulayan TZD Başkanı Demirtaş, Tarım Kanunu'nda belirtilmesine rağmen, tarıma her yıl bütçeden ayrılan kaynağın yasal sınırın bir hayli altında kaldığını dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38 

Ekonomi
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