TZD: Tarıma gerekli kaynak ayrılmıyor
1 saat önce
Finansmanın tarım sektörünün en önemli sorunu olduğunu vurgulayan TZD Başkanı Demirtaş, Tarım Kanunu'nda belirtilmesine rağmen, tarıma her yıl bütçeden ayrılan kaynağın yasal sınırın bir hayli altında kaldığını dile getirdi.
Finansmanın tarım sektörünün en önemli sorunu olduğunu vurgulayan TZD Başkanı Demirtaş, Tarım Kanunu'nda belirtilmesine rağmen, tarıma her yıl bütçeden ayrılan kaynağın yasal sınırın bir hayli altında kaldığını dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38
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