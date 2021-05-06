TZOB Başkanı Bayraktar: 22 ilde tarımsal kuraklık yaşanmakta - Son Dakika

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ekim ayından bu yana gerçekleşen yağışlar ve ziraat odalarımızdan alınan bilgiler sonucunda; nisan ayı sonu itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nin bazı illeri olmak üzere toplam 22 ilde tarımsal kuraklık yaşanmakta, bu nedenle kışlık ekilişlerde verim kaybı beklenmektedir" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 'Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2020-2021 Tarımsal Üretim Dönemi Kuraklık Risk Tahmin Raporu'nu değerlendirdi. Bayraktar, çiftçilerin ürettikleri ürünlerin bu yıl da çeşitli afetlere maruz kaldığını, kayıplar yaşandığını ve yaşanmaya devam ettiğini söyledi. Bu kayıpların asgari düzeyde olması ve çiftçilerin afetlerden en az etkilenmesini sağlamak amacıyla her tarım yılının başından itibaren iklim koşulları ve bitki gelişimlerini takip ettiklerini belirten Bayraktar, şunları söyledi:

"Kaydedilen yağışlar normaline göre yüzde 23,6, geçen yıla göre yüzde 18,6 azalmıştır. Bu yıl üretim sezonunun başından itibaren yağışların yetersiz olması meteorolojik kuraklığa neden olmuştur. Gelinen son durum değerlendirildiğinde mayıs ayında ise, bazı illerimizde tarımsal kuraklığa kadar ilerlediği görülmüştür. Bu durum kış aylarının kurak geçmesine neden olmuştur ve ekimi yapılan hububat, baklagil ve bazı yem bitkileri ekilişlerinin gelişimini olumsuz etkilemiştir. Yağışlar Marmara Bölgesi hariç tüm bölgelerde azalmıştır. Normaline göre yüzde 35,2 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, yüzde 30,7 ile İç Anadolu Bölgesinde, yüzde 29,5 ile Doğu Anadolu Bölgesinde, yüzde 21,4 ile Karadeniz Bölgesinde, yüzde 17,5 ile Ege Bölgesinde yağışlar da azalma kaydedilmiştir. Ekim ayından bu yana gerçekleşen yağışlar ve ziraat odalarımızdan alınan bilgiler sonucunda; nisan ayı sonu itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nin bazı illeri olmak üzere toplam 22 ilde tarımsal kuraklık yaşanmakta, bu nedenle kışlık ekilişlerde verim kaybı beklenmektedir." 'BUĞDAY, ARPA VE MERCİMEK STRESTEN DOLAYI KURUDU'Yağış düşüklüğünün en belirgin hissedildiği bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğunu ifade eden Bayraktar, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2020 yılı verilerine göre ülkemiz buğday üretiminin yaklaşık yüzde 20,7'sini ve arpa üretiminin yüzde 12,6'sını gerçekleştirmiştir. Nisan ayında bölgede havalar ısınınca mutlak yağışa dayalı buğday, arpa ve mercimek stresten dolayı kurumuştur. Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van gibi illerimizde sıcakların artmasıyla kurak arazilerde yağışlar yeterli olmadığı için sıkıntı daha da artmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde illere göre sulamayan alanlarda illere göre rekoltede yüzde 20 ile yüzde 90 arasında değişen oranlarda kayıp beklenmektedir. Mayıs ayında gerçekleşecek yağışların bölgede rekolte artışına etkisi fazla olmayacaktır. Ülkemiz buğday üretiminin yaklaşık yüzde 32'sini, arpa üretiminin yüzde 53'ünü gerçekleştiren İç Anadolu bölgesi toplam 201,5 milimetre yağış aldı. Yağışlar normaline göre yüzde 30,7, bir önceki yıla göre yüzde 20,3 azaldı. Ayrıca, bölgede barajların su durumu da yetersizdir" diye konuştu.'MAYIS AYI YAĞIŞLARI BELİRLEYİCİ OLACAK'Bayraktar, İç Anadolu Bölgesi'nde bu yıl yaşanan diğer önemli sorunun Konya'da Lodos rüzgarlarının nisan ayında gerçekleşen yağışların etkisini azaltması olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Nisan ayında yağışlar yağmur şeklinde olmasına rağmen aşırı sıcak rüzgar, toprak yüzeyini kurutmuştur. Ayrıca rüzgarla gelen çöl tozları bitkilerin üzerini kaplamıştır. Lodos toprağın nemini düşürmüş, mevcut karların hızla erimesine neden olmuş ve karın faydasını azaltmıştır. Nisan ayı sonu itibariyle buğday rekoltesinde Konya'da yüzde 25, Sivas ve Aksaray illerinde yüzde 20 kayıp beklenmektedir. İç Anadolu Bölgesi'nde hububatta kesin rekolte tespiti için mayıs ayı yağışları belirleyici olacaktır. Buğday üretiminin yüzde 8,5'ini, arpa üretiminin yüzde 9,9'nu gerçekleştiren Ege Bölgesi'nde hububatta kuraklık yaşanmamakta, ancak hidrolojik kuraklık nedeniyle yazlık ekilişlerinde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Bahar yağışları yeterli gibi gözükse de barajlardaki su yetersizliği tehlikeli boyuttadır. Ancak, Denizli istisnai olarak yağış düşüşünün belirgin hissedildiği ilimiz olmuştur. Ege Bölgesi, mart ayında 82 milimetre, nisan ayında ise 36,1 milimetre yağış almıştır."'2 MİLYON TON REKOLTE KAYBI BEKLENMEKTEDİR'

Doğu Anadolu'da kuraklığın yem bitkileri ve meraları etkileyeceğini, hayvansal üretimin düşmesine neden olacağını kaydeden Bayraktar, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde hububatta kesin rekolte tespiti için mayıs ve haziran ayları yağışları belirleyici olacaktır. Buğday, arpa ve kırmızı mercimekte yaşanan verim kaybı mayıs ayında yağışların yeterli olmaması durumunda daha da artacaktır. Kuraklık yaşanan bu illerde geçen yıl buğday rekoltesine göre toplam 2 milyon ton rekolte kaybı beklenmektedir. Kurak geçen nisan ayının ardından mayıs ayının ilk haftasında beklenen yağışın düşmediği görüldüğünde önümüzdeki süreçte kaydedilecek yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hububat ve mercimek üretimine faydası olmayacaktır. Diğer taraftan mayıs ayı boyunca yağışların normaller düzeyinde olmaması durumunda İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde kayıp artacaktır" ifadesini kullandı.