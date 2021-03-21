TZOB Başkanı Bayraktar: "Başta tarım olmak üzere suyu her alanda tasarruflu kullanmalıyız"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin su zengini olmadığını ve başta tarım olmak üzere her alanda suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin 2021 yılı için "Suyun Değeri" temasını belirlediğine dikkati çekti.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin suyun değerinin daha çok anlaşılmasına vesile olduğunu belirten Bayraktar, ülkede 20 yıl önce kişi başına kullanılabilir su miktarı 1653 metreküp iken bugün 1346 metreküpe gerilediğine işaret etti. Bayraktar, Türkiye'nin su fakiri ülke konumuna doğru ilerlediği uyarısında bulundu.

Bayraktar, kuraklığın ürün verimliliğinde önemli kayıplara neden olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarımsal üretimin öneminin daha çok arttığı bugünlerde tarımsal kuraklıkla mücadele etmede sulamanın önemi büyüktür. Yer üstü ve yer altı sularının azalması tarımsal üretimde endişeli bir bekleyişi de beraberinde getiriyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için boşa akıp giden suları toplamak yani yeni su hasatları yapmak için barajlar ve göletler yapılmalıdır. Sulama yatırımları bitirilmeli ve yağmurlama, damla sulama gibi basınçlı sulama sistemleri kullanılarak etkinlik sağlanmalıdır. Başta tarım olmak üzere suyu her alanda tasarruflu kullanmalıyız. Bunu yapmazsak, su kıtlığı çekmemiz kaçınılmazdır."

"Çiftçilere eğitim verilmeli"

Sulamada etkinliğin sağlanması ve üreticilerin suyu bilinçli kullanması için çiftçilere gerekli eğitimlerin verilmesi önerisinde bulunan Bayraktar, diğer yandan sulama ücretlerinin makul seviyelere çekilmesini, sulamada kullanılan elektrikten alınan KDV, fon ve payların indirilmesini, elektriğin birim fiyatının düşürülmesini, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için hibe ve kredi desteklerinin artırılmasını talep etti.

Bayraktar, su kaynaklarının tasarruflu kullanılması yanında kirletilmemesi gerektiğine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artan nüfus baskısı, iklim değişikliği ve plansız kentleşme gibi faktörler suyun etkin kullanımını gerektirmektedir. Dünyada 2,2 milyar insanın güvenli suya erişme imkanı olmadığı göz önüne alındığında, hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve her bir birey suya gereken değeri vererek, suyun yönetiminde birlikte çalışmalıdır."